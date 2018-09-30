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Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Pazar 22:39
Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir gün önce Orhan Çelikbilek ile Fikri K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Hasan T. darbedildi.

Hasan T, dün gece Orhan Çelikbilek'in evinin önüne giderek dışarı çıkan Çelikbilek'i, yanında bulunan ekmek bıçağıyla kendisini darbettiği gerekçesiyle çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çelikbilek, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Hasan T. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:39
  1. canik

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