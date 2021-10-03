Tartışan baba ile oğlu birbirini yaraladı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartışan baba ile oğlu yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartışan baba ile oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle 4729. Sokak'ta oturan ve eve alkollü geldiği öne sürülen Mehmet C. (26) babası Selim C. (51) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin camlarını kıran Mehmet C. ile onu sakinleştirmeye çalışan babası Selim C. yaşanan arbedede bacağından yaralandı.
Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.