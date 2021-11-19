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Ekonomi Tarsus Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

Tarsus Üniversitesi personel alıyor

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:53:00 -
Tarsus Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus /MERSİN adresine posta yolluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru günü mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
  2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Doğrulama kodu olan)
  3. Diploma Fotokopisi veya e-Devlet Üzerinden alınacak Mezun Belgesi (Doğrulama kodu olan)
  4.        Nüfuz Cüzdanı veya Kimlik Kartının Fotokopisi
  5. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılması yeterli olacaktır.)

BİLGİ İÇİN

Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Tel: 0324 600 00 33 (1206)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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