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Tarsus, potanın perileri ve filenin sultanlarıyla iddialı geliyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, potanın perileri ve filenin sultanlarında güçlü kadrolar oluşturarak sezon hazırlıklarına başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:54
Tarsus, potanın perileri ve filenin sultanlarıyla iddialı geliyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, potanın perileri ve filenin sultanlarında güçlü kadrolar oluşturarak sezon hazırlıklarına başladı. 2. Ligde mücadele edecek Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kadın Voleybol Takımının hedefi, sezon şampiyonu olarak bir üst lige çıkmak.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın verdiği destekle Tarsus Belediyespor çatısı altında Kulüp Asbaşkanı Hüseyin Torun tarafından yeniden oluşturulan Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Liginde mücadele edecek. Yapılan transferlerle turkuaz-beyaz renkli formayı giyecek olan potanın perileri, sezon hazırlıklarını Koç Mustafa Secerlioğlu ve yardımcı antrenörler eşliğinde Çelebi Spor Salonunda sürdürüyor. Koç Secerlioğlu’nun gözetiminde yaptıkları antrenmanlarda güç depolayan basketbolcular; ağırlık, teknik, taktik, savunma ve hücum üzerine çalışmalar yaparak sezona iyi bir başlangıç yapmak için ter döküyorlar.


Yapılan antrenmanlarda oldukça hırslı görünen potanın perileri, takımın as oyuncuları arasına girebilmek için tatlı bir rekabet içerisinde Koç Secerlioğlu’nun verdiği taktikleri uygulamaya çalışırlarken, mahalleli kadınların çeşitli ikramları ile de neşeli antrenmanlar geçiriyorlar.



“Hedefimiz süper lige kadar çıkmak”


Yapacağı ABD’li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Koç Secerlioğlu, sezon öncesi çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarsus’u Türkiye genelinde tanıtmak açısından Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatlarıyla tekrar kadın basketbol takımı oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Takımımıza 7-8 oyuncuyu transfer ettik, bunun yanı sıra altyapıdan oyuncuları takıma adapte ettik. Bu sezon şampiyonluğu şehrimize getirerek bir üst lige çıkma amacındayız. Şehrimize yakışacak bir takım kurduk ve hedefimiz süper lige kadar çıkmaktır. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Bozdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


Öte yandan, Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Tarsus Belediyespor Voleybol Takımı da Tarsus Belediyesi Mehmet Çelebi Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanlarla sezona hazırlanıyor. Antrenmanlarda, pasörler kuvvet çalışmalarına geçerken, diğer oyunculara da savunma ve servis karşılama hücum çalışmalarına ağırlık veriyorlar.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:54
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