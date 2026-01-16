  • İSTANBUL
Tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu
Gündem

Tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya girerken sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.H. idaresindeki 39 MA 0332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden yolcu kazayı yara almadan atlatırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

