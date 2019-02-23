‘Tarla Kuşuydu Juliet’ izleyiciyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği, ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği, Shakespeare’in dünyaca ünlü oyunu Romeo ve Jüliet eserinden yola çıkılarak Ephraim Kishon tarafından yazılan Tarla Kuşuydu Jüliet, adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Hale Kuntay tarafından çevrilen, Engin Alkan tarafından yönetilen Romeo ve Juliet’in trajik öyküsüne mizahi bir bakışla yaklaşan yapım, ’öten tarla kuşu muydu, bülbül müydü’ absürt sorusunun altındaki ’aşk nasıl olur da bu hale gelir’ sorusuna yanıtlar arıyor. Ücretsiz sahnelenen oyun tiyatro sevenlerden tam not aldı.