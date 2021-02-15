Tarımsal sulamada tasarruf teşvik edilecek

Uygulamayla tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amaçlanıyor. Yeni dönemde kullanılan her birim su artışında veya azalışında ücret artacak veya azalacak. Bitkinin ihtiyacı kadar su kullanımı teşvik edilecek. Modern sulama yöntemlerine geçiş yapılarak tasarruf sağlanacak. Ayrıca işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunacak. Özellikle pompaj sulamalarda enerji maliyetleri aşağı çekilecek. Böylece çiftçinin sulama hizmetinden daha ucuza yararlanması mümkün kılınacak. DSİ’ye bağlı bölge müdürlükleri, ilk aşamada belirlenen Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale’de 29 adet sulamada 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için hazırlıklara başladı. Pilot uygulamanın su kullanım verimine, işletme, bakım, onarım ve yönetim sürecine etkileri ortaya konacak. Uygun görülen projelerde ‘Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli’ modeli yaygınlaştırılacak.