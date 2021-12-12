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Ekonomi Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı
Ekonomi

Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için 31 Aralık’a kadar vergi dairelerine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:12:00 -
Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı

Çelik, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeden faydalanacak çiftçi, üretici ve yetiştiricilere, zaman kaybetmeden bulundukları il ve ilçelerdeki vergi dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları çağrısında bulundu. Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çelik, “Dilekçenin eksiksiz doldurulması gerekmektedir, yetiştirici ve çiftçilerimiz bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir. Ayrıca çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini interaktif vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecektir” ifadelerini kullandı. Çelik, vergi iadesinin üretici ve yetiştiricilere rahat bir nefes aldıracağını belirterek şunları kaydetti: “Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize verilecek vergi iadesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu manada üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum.”

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