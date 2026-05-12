Tarımda zor yılın kazananı: GÜBRETAŞ! Rekor satışa imza attı

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla 1952 yılında kurulan GÜBRETAŞ, 70 yılı aşkın kurumsal tecrübesiyle çiftçilere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, üretim altyapısı, ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarıyla tarımsal üretime katkı sağlamaya devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ’ın Türkiye faaliyetlerine ilişkin 2025 yılı performans verileri, şirketin 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yatırımcılarla paylaşıldı. Genel Müdür Aytaç Onkun, şirketin 2025 yılında farklı ürün gruplarında toplam 1 milyon 700 bin tonun üzerinde kimyevi gübre satışı gerçekleştirdiğini ve toplam satışlarda yüzde 15 büyüme kaydedildiğini söyledi.

“Pazar daralırken satışlarımızı artırdık”

Genel kurul toplantısında konuşan Aytaç Onkun, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler, enerji maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin gübre sektörünü etkilemeye devam ettiğini belirtti. Ham madde ve enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruduğunu ifade eden Onkun, sektörün önceki döneme göre daha dengeli bir yapıya kavuşmasına rağmen küresel risklerin sürdüğünü dile getirdi.

Tarım sektöründe 2025 yılı boyunca yaşanan kuraklık, don ve aşırı sıcaklıkların üretimi olumsuz etkilediğini aktaran Onkun, özellikle meyvecilikte önemli rekolte kayıpları yaşandığını ifade etti. Bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de toplam kimyevi gübre tüketiminin 6,2 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini ve pazarın bir önceki yıla göre yüzde 5,8 daraldığını söyledi.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen GÜBRETAŞ’ın dengeli büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Onkun, “Pazardaki daralmaya rağmen satışlarımızı artırmayı başardık. Türkiye gübre tüketiminde şirketimizin pazar payı yüzde 27,4 olarak gerçekleşti. Verimlilik, tedarik sürekliliği ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız sayesinde Tarım Kredi ortağı üreticilerimize kesintisiz hizmet sunmayı sürdürdük. 2025 yılı boyunca 34 milyon dolarlık yatırım harcamasıyla üretim altyapımızı güçlendirdik. Yarımca ve İzmir tesislerinde modernizasyon, yenileme ve robotik yatırımların yanı sıra diğer tesislerde lojistik ve depolama iyileştirmeleri gerçekleştirdik” diye konuştu.

Şirketin yurt içi gübre faaliyetlerinden elde ettiği toplam net satış geliri 40 milyar 262 milyon 968 bin 136 TL olurken, bu faaliyetlerden solo dönem net kârı 1 milyar 852 milyon 741 bin 746 TL olarak gerçekleşti. Ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem kârı ise 5 milyar 275 milyon 520 bin 771 TL olarak kaydedildi.

Tarım Kredi ile güçlü iş birliği

Genel Müdür Aytaç Onkun, “GÜBRETAŞ, son yıllarda üreticilere daha etkin hizmet sunma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlar ve operasyonel iyileştirmelerin katkısıyla üretim ve lojistik süreçlerinde önemli gelişmeler sağladı. Ürün çeşitliliği, tedarik sürekliliği ve maliyet optimizasyonu alanlarında olumlu performans sergilendi” dedi.

Ürün geliştirme tarafında da önemli adımlar atıldığını belirten Onkun, son iki yılda ürün portföyüne eklenen 33 yeni ürünle çiftçilere çevresel ve sürdürülebilir çözümler sunulduğunu ifade etti. Bu ürünlerin satışının 2025 yılında yüzde 127 artışla 109 bin tona, ciro büyüklüğünün ise yüzde 156 artışla 2,2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Aytaç Onkun, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin katı kimyevi gübre ihtiyacının tamamının GÜBRETAŞ tarafından karşılandığını belirterek, sıvı ve toz gübre grubunda ise Tarım Kredi satışları içindeki payın 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 95’e ulaştığını kaydetti.

“Tarım Kredi ile operasyonel sürekliliğimizi koruyoruz”

Genel Müdür Aytaç Onkun, “GÜBRETAŞ olarak yıl boyunca sürdürdüğümüz kesintisiz gübre tedariki ile tarımsal üretim ve gıda güvenliğine katkı sağlarken, Tarım Kredi ile operasyonel sürekliliğimizi koruyoruz. Etkin yönetim anlayışıyla önceliğimiz, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerimizin verimli, kaliteli mahsul hasat etmesine katkı sağlamak. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda büyümeyi; verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirlik dengesi çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Onkun, “GÜBRETAŞ, tarımsal üretimin geleceği için ürün ve hizmetleriyle ülkemizin topraklarına değer katan çiftçilerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Büyük özveriyle üretmeye devam eden çiftçilerimize teşekkür ediyor, 2026 yılının tarımsal üretim açısından bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum” dedi.