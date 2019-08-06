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Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ediyor

Cargill, ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ne başlıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:31
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ediyor

Cargill, ülkemizin çiftçilerini sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyip verim ve kazançlarını artırmak hedefiyle başlattığı ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ne başlıyor. Eğitimlerde çiftçiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve alanında uzman akademisyenler ile bir araya gelecek.

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Ediz Aksoy, “Sezon başında gerçekleştirdiğimiz ilk çiftçi buluşmalarında FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) katkılarıyla çiftçilerimize finansal okuryazarlık eğitimi verdik. İkinci çiftçi buluşmalarımızda ise geleneksel çalışma yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı, korunma gereksiniminin yüksek, tehlike ve risklerin görülme oranının çok olduğu tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine eğilerek farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:31
  1. Cargill
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği
  3. Aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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