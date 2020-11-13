Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" videosuna inceleme
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bundan sonra halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya daha önce olduğu gibi izin verilmeyeceği belirtildi ve şu açıklama yapıldı:
"Çürük elma toplama ve meyve suyu yapma iddialarının bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından ekiplerimiz hemen soruşturma başlattı."