Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" açıklaması:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, toplanan çürük elmaların meyve suyu yapılacağının iddia edilmesi üzerine yürütülen denetim sonucu, söz konusu elmaların bulunarak imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 12 Kasım'da bazı sosyal medya hesapları üzerinden meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edilen çürük elmalarla ilgili paylaşımlar üzerine Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızla çalışma başlattığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşılırken, üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar'da bir şahsa sattığı beyanı üzerine söz konusu şahsın deposunda inceleme yapılarak 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edilerek ivedi şekilde yasal işlemler başlatıldı, işlemlerin sonucunda elmalar imha edildi. Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda, bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu, reçel gibi) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, halkın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerin hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.