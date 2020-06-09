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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:26:43 -
Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 2 bin 347 sözleşmeli personel yerleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına KPSS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buna göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına 50'si ortaöğretim, 150'si ön lisans, 2 bin 147'si lisans olmak üzere 2 bin 347 aday yerleşti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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