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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) 5 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alımı 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur ve 300 Şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. OGM başvuru şartları neler?

09 Temmuz 2019 Salı 14:04
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı son dakika başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) 5 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alımı 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur ve 300 Şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. OGM başvuru şartları neler?

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı personel alımı 2019. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışacak 5 bin memur alımı yapacaklarını söyledi. Yapacakları alım kapsamında orman mühendisi, orman muhafaza memuru, düz memur ve şoför kadroları olacak. Aynı zamanda da sözleşmeli olarak pilot alımları da gerçekleşecek. Haberin kesinliği belli değildi fakat Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kesinleşen haber memur olmak isteyen herkesin yüzünü güldürdü. Açılan Kadrolar Tarım ve Orman Bakanlığı yapacağı alım kapsamında 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur ve 300 Şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. 1200 mühendis kadrosu, boş kadro değişikliği yolu ile tahsis edildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli pilot alımı için başvuru süreci 08 temmuz 2019 tarihi itibari ile başladı ve adaylar başvurularını en geç 16 temmuz 2019 tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

OGM başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum sayılmamak. Adli Sicil sabıka kaydı temiz olmak. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak. Kadro özel başvuru şartlarına uygun olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak. OGM sözleşmeli personel alımı mülakatında başarılı olmak. 

OGM başvurusu için istenen belgeler

Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"

Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

Adli sicil beyanı,

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

Sağlık sertifikası,

Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu",

Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:04
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