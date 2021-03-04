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Aktüel Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bakanlığa sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:10:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapılacak. Yapılan açıklamaya göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Bakanlık personel alımının "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” kapsamında yapılacağı bildirildi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alım ilanına başvuruda bulunacak adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Başvurular nasıl yapılacak?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana adaylar 8 ila 14 Mart tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

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