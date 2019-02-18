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Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne zaman 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir merakla araştırılan konu hakkında tarih bilgisi verdi. Peki, tarım destekleri ne zaman ödenecek? Ziraat bankası destekleme ödemeleri, Çiftçiye destek ödemeleri başlıyor, Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri son dakika haberleri...

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne zaman 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir merakla araştırılan konu hakkında tarih bilgisi verdi. Peki, tarım destekleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri son dakika haberleri...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım' açıklamasında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
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  10. çiftçi destek ödemeleri 2018 sorgulama
  11. tarım bakanı destekleme açıklaması

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