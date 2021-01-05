  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları açıklandı mı?

Kamu personel alımı iş başvurusunda bulunanlar kamu alım sonuçlarını merak ediyor. Kamu işçi alımı yapan kurumlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 826 işçi alımı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 4 Ocak’ta sona ermesile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusuna bulunanlar ‘Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım sonuçları açıklandı mı?’ sorusunu sormaya başladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:11:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında özel şartları ve ayrıntıları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanacak, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/12/2020 - 03/01/2021 tarihleri arasında yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı ne kadar işçi alımı yapacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı aşağıdaki meslek gruplarında işçi alımı yapacak.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,

Elektrikçi (Genel),

Kamyon Şoförü,

Kimya Laboratuvarı Görevlisi,

Laborant (Gıda), Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik),

İş Makineleri Operatörü, Endüstriyel Bakım Onarım

Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni,

Aşçı,

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt),

İş Makineleri Operatörü,

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,

Gemici, Sıhhi Tesisatçı,

Marangoz,

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,

Güvenlik Görevlisi (Silahlı),

Laboratuvar Temizlik İşçisi,

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),

Temizlik Görevlisi,

Sıhhi Tesisatçı,

Otomotiv Elektrikçisi,

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) olmak üzere toplamda 826 adet işçi alımı yapacak. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı
Gündem

DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı

Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun "DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira ara..
Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi...
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay