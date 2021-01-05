Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında özel şartları ve ayrıntıları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanacak, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım kura sonuçları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/12/2020 - 03/01/2021 tarihleri arasında yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı ne kadar işçi alımı yapacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı aşağıdaki meslek gruplarında işçi alımı yapacak.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,

Elektrikçi (Genel),

Kamyon Şoförü,

Kimya Laboratuvarı Görevlisi,

Laborant (Gıda), Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik),

İş Makineleri Operatörü, Endüstriyel Bakım Onarım

Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni,

Aşçı,

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt),

İş Makineleri Operatörü,

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,

Gemici, Sıhhi Tesisatçı,

Marangoz,

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,

Güvenlik Görevlisi (Silahlı),

Laboratuvar Temizlik İşçisi,

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),

Temizlik Görevlisi,

Sıhhi Tesisatçı,

Otomotiv Elektrikçisi,

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) olmak üzere toplamda 826 adet işçi alımı yapacak.