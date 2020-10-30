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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde

Pakdemirli, Bayraklı ilçesinde enkaz altındaki bir kadınla telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:50:05 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü.

Bakan Pakdemirli, kadına, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

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