  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi:
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi:

"Tarım sektörümüz 2020'de her çeyrekte büyüme göstermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:27:15 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında tarım-orman sektörüne toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, tarımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl büyüdüğünü ve ülke genelindeki gıda stokları ve market raflarında sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Söz konusu başarının, çiftçinin ve üreticiye ait olduğunu belirten Pakdemirli, "Tarım sektörümüz 2020'de her çeyrekte büyüme göstermiştir. İlk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2021 yılını da tarımda önemli bir büyümeyle kapatacaklarına inandıklarını belirterek, bu yılın 9 ayında tarımsal hasılanın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ise yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını bildirdi.

Birçok ülke salgın döneminde gıda alanında önemli güçlükler yaşarken, Türkiye'de alınan tedbirlerle çiftçi ve üreticilerin çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Pakdemirli, bu gayret sonucunda 83 milyon vatandaşın sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürdüğünün altını çizdi.

- Küçükbaşta yıl bazında son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık

Pakdemirli, salgın döneminde üretimde rekorlar kırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde bitkisel üretimde bu yıl, 2019'a göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile bir yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği'nde birinci, büyükbaşta ikinci sıradayız."

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem verdiklerini belirten Pakdemirli, "2020 yılında; tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 2021 yılının üretici ve çiftçiler başta olmak üzere bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere gide..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay