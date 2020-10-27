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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mersin'deki orman yangını) Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebilece
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mersin'deki orman yangını) Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebilece

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:11:59 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mersin'deki orman yangını) Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebilece
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