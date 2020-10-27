Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Tabii ki coğrafi şartlarının sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına