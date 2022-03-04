Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden alındı mı, istifa mı etti? Son dakika haberi:

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle: "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.

Bekir Pakdemirli kimdir?

1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk sahibidir.