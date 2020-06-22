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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:19:32 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."
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