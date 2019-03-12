Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu ülkede Türk ve Kürt kardeşliğinin arasına girecek hiçbir terör örgütü olmaz.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi inceleme ve toplantılara katılma üzere Kars’a geldi.

Havayoluyla Kars’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’ı Harakani Havalimanında Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilgili birim amirleri ve çok sayıda partili ve vatandaşlar karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek partililerle biraya geldi.

AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezinde bir konuşma yapan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars’ta toplam 9 bölgede seçime gireceklerini ifade ederek, “İl Genel Meclisinde bütün ilçelerimiz ve il merkezimizde 31 Mart yerel seçimlerine doğru gidiyoruz. Aldığımız güç tabi ki Dünya Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önceliğinde ve sizler gibi değerli Bakanlarımızın, hükümetimizin, genel merkezimizin önceliğinde yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Bakanların Kars’ı son zamanlarda fazlasıyla ziyaret ettiklerini anımsatan TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Memnunuz bundan. Her gelen Bakandan tabiri caizse şehrimiz adına taleplerimiz oluyor, gördüğü yerde Bakanlardan bir şeyler alabilmek daha doğru. O yüzden biz sayın Bakanlarımızın şehrimizi ziyaret etmelerini çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamına Karslılara getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, “Bugün İstiklal Marşımızın 1’nci Meclisimizde kabulünün 98’nci yıldönümü. Rabbim bu ülkeden bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın. Bizim bir ve birlikte olmaya ihtiyacımız var, onun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok.” dedi.

Taksim’de yaşanan olayı kınayan Bakan Pakdemirli, “Bizim bir de inanca saygılı olmaya ihtiyacımız var. Bu Taksim’de yaşanan olayı ben de kınıyorum. Hakikaten bu işlerde artık vazgeçmemiz lazım. Bu millet bu bayrağı için öldü, bu ezanlar için kendini şehit etti. Bu inanca, bu birlikteliğe ve buna saygısızlığa ben tahammül edemiyorum. İnşallah toplumumuz bu konuda belli bir farkındalığa en yakın zamanda varacaktır diye düşünüyorum. Yani bir kesim inanmıyor olabilir, bu değerler onun için pek bir şey ifade etmiyor olabilir ama diğer bir kesime bu değerler bir şeyler ifade ediyorsa o zaman bunlara saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Birlikte yaşamayı mutlaka öğrenmemiz lazım. Mutlaka temel değerlere saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Türkiye’nin bugün tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, bizim bütün en basit 4 tane, 4 kalem altında milleti toplayabiliyoruz. Onun dışında hepsi teferruat.” ifadesini kullandı.