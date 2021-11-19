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Ekonomi Tarım üreticilerine müjdeli haber! Para hesaplarda
Ekonomi

Tarım üreticilerine müjdeli haber! Para hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:27:00 -
Tarım üreticilerine müjdeli haber! Para hesaplarda

 Yeniakit  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri miktarını açıkladı.

Toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladıklarını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hayırlı bereketli olsun. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL” ifadelerine yer verdi.

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