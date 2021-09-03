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Ekonomi Tarım Orman Bakanlığı müjdeli haber verdi!
Ekonomi

Tarım Orman Bakanlığı müjdeli haber verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı 2021 fındık alım fiyatları sonrası Tarım Orman Bakanlığı fındık üreticilerine müjdeli haber verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 13:45:00 -
Tarım Orman Bakanlığı müjdeli haber verdi!

 Yeni Akit / Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı 2021 fındık alım fiyatına göre Giresun kalite fındık fiyatları kg başına 27 lira, Levant kalite fındık fiyatları ise kg başına 26,5 lira olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile fındık üreticilerine müjdeli haberi verdi. Bakanlık yaptığı paylaşımda, “Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarına başladı. Üreticilerimizin her zaman destekçisiyiz. #Fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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