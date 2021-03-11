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Ekonomi Tarım Kredi’den 3.3 milyon üreticiye sabit oranlı kredi
Ekonomi

Tarım Kredi’den 3.3 milyon üreticiye sabit oranlı kredi

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 2019’da başlattıkları ‘sabit oranlı kredi’ uygulamasının başarıyla devam ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:46:00 -
Tarım Kredi’den 3.3 milyon üreticiye sabit oranlı kredi

Poyraz, “Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 300 bin ortağımız 3.3 milyar lira tutarında sabit oranlı kredi kullandı” dedi. Poyraz, 2020 yılı vadeli olarak kullandırılan sabit oranlı kredilerde tahsilat oranının yüzde 99’u bulduğunu açıkladı. Poyraz, geçen yıl 364 bin 329 Tarım Kredi ortağına 8 milyar 260 milyon lira kredi kullandırıldığı bilgisini verdi. Bu dönemde kullandırılan indirimli kredi tutarının 6.5 milyar lira, indirimli kredi kullandırılan ortak sayısının 322 bin 575 olduğunu kaydetti. Poyraz, sundukları yeni kredi imkânlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Ayrıca borcunu vadesinde düzenli ödeyen ortakların ödüllendirmek amacıyla ‘Bereketli Kredi’ uygulamasına start verdiklerine işaret etti.

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