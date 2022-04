CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu’na saat 10.00 sularında geldi. İçeri alımayan Kemal Kılıçdaroğlu burada gıda ve et fiyatların ilişkin konuştu. Peki Tarım Kredi Marketlerinde et ne kadar?

Tarım Kredi Marketleri ucuz et fiyatı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber Özel yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan konusunda sıkıntısının olmadığını söyleyen Bakan Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı." dedi.

Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar?