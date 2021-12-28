Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı

Artan Döviz Kuru ile yükselişe geçen Gübre Fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin gider kalemlerinde önemli bir yere sahip olan kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 TL'ye varan indirim yapıldı. Yavaş salınım ve damla sulama gübrelerde ise ortalama yüzde 20 indirim yapıldı. Bu indirimli fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimin sürdürülmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri döviz kurlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan artışları iştiraki Gübretaş aracılığı ile aynı oranda yansıtmayarak piyasayı çiftçi lehine regüle etti" ifadelerine yer verildi.

Fiyat istikrarı komitesi toplandı!

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı ilk defa Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor. Dün Bakan Nebati’nin bir açıklaması vardı bundan sonraki mücadele adımı enflasyon denildi. Dolar kurundaki sert düşüşün artından fiyatlara yansıdı mı yansımadı mı bunu takip ediyoruz. Döviz artarken etiketi değiştirdiler düşerken neden değiştirmiyorsunuz diye sert tepki göstermişti.

"Stokçuluk denetimleri sürüyor"

Stokçuluğa yönelik olarak detaylı denetimler sürüyor. Toplantıda bunun masaya getirilmesi planlanıyor. Tarladan sofraya kadar olan süreçte hangi makasta değişiklik var buna bakılacak. Tarım Bakanlığı’nın bununla ilgili bilgi paylaşması bekleniyor.

Bir taraftan spekülasyon var mı rakamlara fiyatlara nasıl yansıyor. Anlık olarak bu değerlendirmelere bakılıp gidişata bakılması bekleniyor.