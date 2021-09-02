Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde üretici konuma geçiyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması için yeni çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Poyraz, “Birçok alanda iştiraklerimizle çalışmamız var. Özellikle et ve süt kurumu üzerine çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında gayretimiz var. Çünkü merdiven altı firmalarla ilgili ciddi anlamda şikayet geliyor” dedi. Vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda et ile süt ürünleri sektöründe hizmet etmeye karar verdiklerine işaret eden Poyraz, bu anlamda yeni bir yapılanma ve iştirakle çalışmalarını genişleteceklerini aktardı.

Et ve süt ürünlerini daha önce tedarikçi firmalar aracılığıyla karşılayıp pazarladıklarını anlatan Poyraz, sistemi değiştirip üretici konuma geçebilmek için çalıştıklarını belirtti. Poyraz, “Kendi markamızla inşallah et ve süt ürünlerini en geç kasım ayı gibi faaliyete alacağımızı tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.