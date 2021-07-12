  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Moldova’da yapılan erken parlamento seçimlerini Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın "yağış uyarıları" sonrası 245 bin kişi tahliye edilecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
ABD’nin karşı çıktığı Kuzey Akım-2’nin yapımı ağustosta tamamlanacak
Gündem Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Gündem

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:12:00 -
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay