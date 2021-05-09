Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ACG 501 plakalı minibüs, Akarsu-Kelahmet Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.