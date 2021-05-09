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Aktüel Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 17:44:00 -
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ACG 501 plakalı minibüs, Akarsu-Kelahmet Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

 

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