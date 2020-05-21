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Tarım işçilerine gıda paketi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’dan farklı illere giden mevsimlik tarım işçilerini tarlada ziyaret ederek gıda paketi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:32:10 -
Tarım işçilerine gıda paketi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’dan farklı illere giden mevsimlik tarım işçilerini tarlada ziyaret ederek gıda paketi dağıttı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, zor şartlar altında çalışmak için Şanlıurfa’dan Türkiye’nin farklı illerine giden mevsimlik tarım işçilerini unutmadı. Eyyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan binlerce gıda kolisinden oluşan yardım tırları, Konya, Adana, Niğde ve Aksaray’a gönderildi.


Tarlaya giderek mevsimlik tarım işçilerine elleriyle gıda paketlerini dağıtan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a tarım işçileri teşekkür etti. Kuş, tarlada ziyaret ettiği tarım işçilerine, sizinle aynı havayı teneffüs edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletmek için geldiğini ve çam sakızı çoban armağanı gıda paketlerini dağıttıklarını ifade etti. Gıda paketlerinin yanı sıra çocuklara da çeşitli oyuncaklar ile Türk Bayrağı hediye edildi.


Gıda kolisi alan tarım işçisi vatandaşlar, emeğe geçenlere teşekkür etti.

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