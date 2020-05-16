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Tarım işçileri arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:40:10 -
Tarım işçileri arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyü yakınlarında bulunan mevsimlik tarım işçilerinin konaklama alanında dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 17 kişi yaralandı. Olay sonrası 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.


Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından olay sonrası yapılan incelemede çadırlarda ruhsatsız 5 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 kuru sıkı tabanca çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca çadırlarda saklanan kafesler içerisinde 20 adet yabani keklik bulunduğu ve kekliklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.


Şanlıurfa’dan, ekili alanlarda çalışmak üzere Yozgat’a gelen iki ailenin daha önceden kız alıp verme ve kızlarına kötü muamele iddiasıyla husumetli oldukları ve aynı bölgede karşılaşmaları sonucu kavganın başladığı öğrenildi.

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