Tarım da yeni ve fırsat niteliğinde formül: Devlet boş tarlayı kiraya verecek!

1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesini sağlamak amacıyla arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak.

3,5 milyon hektar civarında ekilmeyen arazi bulunuyor!

Tarıma elverişli toprak büyüklüğü 38 milyon hektar seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık yüzde 10’luk ekilebilir alanın boş durduğu dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı bir toplantıda bu alanların kullanımına ilişkin kararlar açıkladı.

-Buna göre, ekilmemiş araziler dikkatle izlenecek.

-1 yıl boyunca boş kaldığı tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanacak.

-Arazi sahibine kira ödemesi yapılacak

Böylece miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak.

“Ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz”

Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, “Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız.