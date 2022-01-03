Tarım bankası kurulsun

Çelik, şöyle konuştu: “Acilen bir tarım bankası kurulmalıdır. Gerek üretici gerek tüketici 84 milyon insanımız bahsettiğimiz tarım bankasının doğal paydaşlarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak bir paydada buluşarak bankanın kurulmasını sağlamalıdır. Bu, sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kalkınmanın temeli tarımdır, ziraattır’ sözü şiar edinilerek ülkemizi canlandıracak, ekonomimizi kalkındıracak ve hepimizi heyecanlandıracak adımların atılması en büyük temennimizdir.”

Göreve hazır

Herkesin katılabileceği bir tarım bankasının kurulmasının sektöre büyük katkı sağlayacağına işaret eden Çelik, “Tarım bankasına yapılan her kuruş yatırım 84 milyon nüfusun sofrasına geri dönecektir. Bu anlamda ulusal çapta kamuoyu oluşturup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde gerekli hamlelerin yapılması doğrultusunda bizler sivil toplum kuruluşları (STK) olarak her türlü göreve hazırız” ifadelerini kullandı. FON İSTEMİ Çelik, oluşturulacak tarım bankasının amacı dışına çıkmaması uyarısında bulundu. Bu bankanın kurulması için herkesin katılacağı bir fon oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Çelik, “Tarım bankası üreticinin menfaatini koruyacak. Banka, 4 milyonluk bir kitleye hizmet edecek ve yüksek masraf alarak üreticinin şevkini kıran bir banka olmayacak. Tarım camiasında çalışan bütün STK’lar da bu anlamda hakemlik yapacak. Tarım bankası girdi maliyetlerini düşürmekle beraber üretimi şaha kaldıracak” dedi.