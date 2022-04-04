Tarım Bakanı Kirişçi'den ithal tohum açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tohumculuk sektöründe devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tohumculuk sektöründe geçmiş yıllarda ıslah konusunda sık sık sorunlar yaşandığını belirten Bakan Kirişci, "Birisi geliyor el altından o tohumu kendine mal ediyordu ve siz hiçbir hak iddiasında bulunamıyordunuz. Islahçı Hakları Kanunu'nu getirdik. Kanun aslında Türkiye tarımını, tabiri yerindeyse yeni bir çağa geçirmiştir. Çünkü Ar-Ge yapan meslektaşlarımızın alın ve akıl teri bir yeni çeşide dönüşüyor. Şimdi bu çeşidin de sahibi kendisi oluyor, tohum onun adına lisanslandırılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Vahit Kirişçi bir araştırmacı adına tohumun kayıtlara girmesine royalti denildiğini belirterek o tohum kullanıldığı sürece araştırmacının bundan maddi anlamda faydalandığını ifade etti.

'Tohumlukta dışa bağımlılığı konuşmayacağız artık'

Türkiye'de 2000'li yıllarda üretilen tohum miktarının 145 bin ton olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci Türkiye'de şu an tohum üretiminin yaklaşık 10 kat artarak 1 milyon 400 bin tona çıktığın belirterek "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Türkiye geneline yayılmış araştırma enstitülerimiz var. Diğer taraftan bakanlığımızın dışında bir de üniversitelerde ıslah konusunu çalışan arkadaşlarımız var. Bu ülkenin artık tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız." dedi.

'Hububatla ilgili ithal tohum meselemiz yok'

Bakan Kirişçi, Türkiye'nin tohum ithalatı yaptığı algısının oluşturulduğunu belirterek ülkenin ithal ettiği kadar ihracatını gerçekleştirdiği şeyin tohum olduğunu açıkaldı. Bakan "Stratejik ihtiyaçlarımızdan hububatla ilgili bir ithal tohum meselemiz yok. Dolayısıyla, abartılan kısım 21. yüzyıl dünyasını bilmemekten kaynaklanıyor. Bizim kendi ürünlerimizin dış dünyada olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'ya tohum ihracı için çalışmalar

Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaş nedeniyle ambargolar uygulandığını bunun da ayçiçeği tohumuna ulaşımda sorunlar oluşturduğunu belirten Kirişci, Türkiye'de üretilen ayçiçeği tohumlarının Rusya'ya ihraç edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.