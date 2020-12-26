  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek
Ekonomi

Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:16:41 -
Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata geçirdiği yeni uygulamayla hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak hem de arazi sahibi gelir elde edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Böylece kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek.

Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek. Bu sayede daha fazla üretim ve gelir elde edilebilecek.

Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecek.

Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel, iyi tarım, organik tarım ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecek, ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...
Ekonomi

Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...

Altın fiyatlarının, yeni tip koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yılın en ka..
Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar
Siyaset

Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar geldi...
CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…
Gündem

CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Son dakika… Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada önemli gelişmeler yaşandı. Yazıcıoğlu’nun şehit edilm..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay