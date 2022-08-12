Tarıkhan Çetiner kimdir? Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kim oldu?

Resmi Gazete’de atama kararnamesi yayımlandı. Vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Tarıkhan Çetiner kim?

Tarıkhan Çetiner kimdir?

1973 yılında Elazığ’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamlamıştır. 1993 yılında Polis Akademisine girmiş ve 1997 yılında mezun olmuştur. Değişik rütbelerde Bolu ve Şanlıurfa illerinde asayiş birimlerinde ve en son Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken Sinop Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında uluslararası ve ulusal çeşitli proje ve programlara katılan ve uzman eğitici olan Tarıkhan ÇETİNER, özellikle şiddetle mücadele konusunda polis birimlerinin idari ve personel kapasitesinin artırılması çalışmalarına bizzat katkı sağlamıştır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen;

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen birçok seminer, konferans, çalıştay vb. faaliyetlerde,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kurulan “Meclis Araştırma Komisyonlarında”,

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisi ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalan “Eğitim İş Birliği Protokolleri” kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Mülki İdare Amirlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik verilen eğitim programının hazırlanmasında ve düzenlenen eğitimlerde görev almıştır.

Ayrıca “Elektronik Kelepçe” Uygulaması, “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulaması ile “Güvenli Okul-Güvenli Gelecek” Uygulamasının projelendirme aşamasında, hazırlanmasında ve tanıtımında bilfiil görev almıştır.

Polis birimlerinde yürütülen iş ve işlemleri yerinde görmek, incelemeler yapmak ve düzenlenen toplantılara katılım sağlamak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, Arnavutluk, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne “çalışma ziyaretlerinde” bulunmuştur.