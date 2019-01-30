Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Tarık Çamdal ile anlaştı.

Transferin sessiz ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'la yollarını ayıran Tarık Çamdal ile anlaşma sağladı. Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı. Ajansspor'un haberine göre; sezon sonuna kadar ücretsiz forma giyecek Tarık Çamdal, maç başı ücret de almayacak. Deneyimli futbolcunun performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacak. Tarık Çamdal, 4.5 sezonda Galatasaray'dan yaklaşık 7 milyon euro kazanmıştı. Galatasaray ile 42 maça çıktı 2014-2015 sezonu başında 4.75 milyon euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, Sarı-Kırmızılı formayla 42 maça çıktı.

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