Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Tarık Çamdal ile anlaştı.30 Ocak 2019 Çarşamba 21:29
Transferin sessiz ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'la yollarını ayıran Tarık Çamdal ile anlaşma sağladı. Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı.
Ajansspor'un haberine göre; sezon sonuna kadar ücretsiz forma giyecek Tarık Çamdal, maç başı ücret de almayacak. Deneyimli futbolcunun performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacak. Tarık Çamdal, 4.5 sezonda Galatasaray'dan yaklaşık 7 milyon euro kazanmıştı.
Galatasaray ile 42 maça çıktı
2014-2015 sezonu başında 4.75 milyon euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, Sarı-Kırmızılı formayla 42 maça çıktı.
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