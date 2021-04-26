Tarihte Turanşah kimdir, nasıl ölmüştür?

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Melik Turanşah kimdir?

Turanşah, tam adı Melikü'l-Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah (ö. 27 Haziran 1180, İskenderiye), Eyyubi meliki. Eyyubiler Yemen Emiri (1174-1180), Eyyubiler Baalbek Emiri (1197), Eyyubiler Şam Emiri ve Eyyubiler İskenderiye Emiri (1179-1180). Yemen Eyyubiler hanedanının (1174-1229) kurucusudur.

Salaheddin Eyyubi'nin ağabeyiydi. Onun tarafından Yemen'i almakla görevlendirildi. 1174'te Zebid ve Aden'i, ertesi yıl da San'a'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Yemen Emirliği yanında Suriye valiliğine atandı; üç yıl Şam'da kaldı ve daha sonra getirildiği İskenderiye valiliği sırasında öldü. Turanşah'ın Yemen'de kurduğu Eyyubi hanedanı, Resulilerin bölgeye egemen olduğu 1229'a değin varlığını sürdürdü.