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Yaşam Tarihte Turanşah kimdir, nasıl ölmüştür?
Yaşam

Tarihte Turanşah kimdir, nasıl ölmüştür?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile gündeme gelen Turanşah merak kazandı. Tarihte Turanşah'ın kim olduğu ve nasıl ne zaman öldüğü sorgulanıyor. Uyanış Büyük Şelçuklu Melik Turanşah kimdir? Melikşah'ın amcasının oğlu olan Turanşah'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:44:00 -
Tarihte Turanşah kimdir, nasıl ölmüştür?

Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? Turanşah kimdir? Uyanış Büyük Şelçuklu Melik Turanşah kimdir?

Melik Turanşah kimdir?

Turanşah, tam adı Melikü'l-Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah (ö. 27 Haziran 1180, İskenderiye), Eyyubi meliki. Eyyubiler Yemen Emiri (1174-1180), Eyyubiler Baalbek Emiri (1197), Eyyubiler Şam Emiri ve Eyyubiler İskenderiye Emiri (1179-1180). Yemen Eyyubiler hanedanının (1174-1229) kurucusudur.

Salaheddin Eyyubi'nin ağabeyiydi. Onun tarafından Yemen'i almakla görevlendirildi. 1174'te Zebid ve Aden'i, ertesi yıl da San'a'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Yemen Emirliği yanında Suriye valiliğine atandı; üç yıl Şam'da kaldı ve daha sonra getirildiği İskenderiye valiliği sırasında öldü. Turanşah'ın Yemen'de kurduğu Eyyubi hanedanı, Resulilerin bölgeye egemen olduğu 1229'a değin varlığını sürdürdü.

Turanşah kimin oğlu? Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah'ın babası kim?
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Turanşah kimin oğlu? Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah'ın babası kim?

 

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