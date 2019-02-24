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Tarihte ilk maç 4-0 bitti! Fenerbahçe ve Beşiktaş 349'uncu kez karşılacak

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabetin 349. randevusu yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta gerçekleşecek.

24 Şubat 2019 Pazar 13:52
Tarihte ilk maç 4-0 bitti! Fenerbahçe ve Beşiktaş 349'uncu kez karşılacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

Lig maçları 

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.

Son maç berabere

Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.

Beşiktaş, son 23 maçta 4 kez kazanabildi

Beşiktaş, yarın konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 23 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 16 maçta 19 kırmızı kart

İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:52
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig
  4. Vodafone Park
  5. kırmızı kart

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