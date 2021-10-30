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Tarih Tarihte bugün: 30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması
Tarih

Tarihte bugün: 30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması

27 Ekim'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorluğuyla hangi devletler arasında imzalandı? Geçen yıl İzmir'de yaşanan deprem felaketinde neler yaşanmıştı? Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ne zaman öldü? Tüm detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 07:28:00 -
Tarihte bugün: 30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması

30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması 

İngilizler, 23 Ekim’de Osmanlı hükümetine Limni Adası’nın Mondros limanında ateşkes görüşmeleri yapılacağını ve anlaşma devletleri adına İngiliz Amirali Calthorpe’nin yetkili olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bahriye (denizcilik) bakanı Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki kurul hemen Mondros’a gönderilmişti. 

Osmanlı delegeleri, Wilson ilkeleri ışığında ortak bir metin üzeride uzlaşmaya varılacağını sanıyorlardı. Fakat antlaşma devletleri delegesi daha önceden hazırlanmış ve bir ateşkes anlaşmasından çok kayıtsız-şartsız teslim belgesine benzeyen bir metni Osmanlı temsil kurullu üyelerine çok sınırlı söz hakkı tanımıştır. 

Beş gün süren görüşmeler sonunda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 günü Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros ateşkes antlaşması imzalandı. Müzakerelerde Rauf Bey’e Dışişleri Müsteşarı Reşat Hikmet Bey eşlik etti. 

31 Ekim günü yürürlüğe giren ve 25 maddeden oluşan kısa ama çok önemli olan bu antlaşmanın hükümleri arasında bulunan ünlü 7. maddesi ile bir tehdit karşısında stratejik noktaları işgal etme hakkının verilmesiyle tarihteki diğer antlaşmalara bakıldığında olağan bir durum değildi. Bu durum Osmanlı devletinin daha barış antlaşması bile beklenilmeden anlaşma devletlerince parçalanıp paylaşılacağının göstergesi olmuştu. 

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