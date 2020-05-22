Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" olarak kutlanıyor. Bugün aynı zamanda, Rusların Erzurum'u işgal etmesi üzerine, direnişe yardımcı olan "Nene Hatun"un ölüm yıl dönümüdür. Savaşta büyük çabalar gösterdikten sonra, zamanın devlet başkanlarına dilekçe göndererek yardım istemesi, büyük bir üzüntünün hatırası olsa da, direnişi ve ismi akıllarda tazeliğini koruyor.

MÖ 334 - Büyük İskender'in orduları, III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.

MÖ 337 - I. Konstantin (Büyük Konstantin), Roma İmparatoru öldü.

1176 - Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişiminde bulunuldu.

1766 - Büyük İstanbul Depremi olarak adlandırılan deprem meydana geldi. 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

1895 - Türk roman, hikâye ve oyun yazarı Nahid Sırrı Örik doğdu ve 1960 yılında da hayatını kaybetti.

1912 - Türk şair ve kaymakam Şair Eşref öldü.

1927 - Çin'in Xining vilayetinde deprem: Yaklaşık 200000 ölü.

1929 - Şair Yahya Kemal Beyatlı, Madrid Elçiliği'ne atandı.

1932 - Ağrı ayaklanmalarına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi.

1947 - ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'ye yapılacak yardımı imzaladı. Yardımı, ABD Dışişleri Bakanı Marshall'ın kontrol edeceği açıklandı. Aynı gün, General Oliver başkanlığındaki ABD heyeti, Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı görüşmek üzere yurda geldi.

1950 - Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla; Adnan Menderes, 19. Türkiye Hükûmeti'ni kurarak Başbakan oldu.

1950 - İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi üzerine, yapılan yeni seçimle Celâl Bayar Cumhurbaşkanı seçildi.

1955 - Türk kadın kahraman Nene Hatun hayatını kaybetti. Cenazesi, resmi törenle Erzurum'da Aziziye Şehitliği’ne defnedilmiştir.

1956 - 1200 kişilik İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nin temeli atıldı.

1960 - Büyük Şili Depreminde 4000 ila 5000 kişi hayatını kaybetti.

1960 - Türk ressam İbrahim Çallı hayatını kaybetti.

1963 - AC Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

1963 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Tercüman gazetelerini kapattı.

1971 - Bingöl'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü.

1972 - İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu.

1972 - Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü, Yılmaz Güney aldı.

1987 - 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan; 11'i idam, 2'si ömür boyu, 16'sı ise otuz altışar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı.

1990 - Kuzey Yemen ve Güney Yemen birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını aldı.

1990 - Microsoft, Windows 3.0'ü piyasaya sürdü.

1991 - Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

2008 - TBMM Genel Kurulu'nda, üniversite bulunmayan dokuz ilde; devlet, İstanbul'da da iki vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Böylece Türkiye'de üniversitesiz il kalmadı.

2010 - CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin oyu ile CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi.