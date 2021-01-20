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Tarih Tarihte Bala Hatun ne zaman ve nasıl öldü?
Tarih

Tarihte Bala Hatun ne zaman ve nasıl öldü?

Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun tarihte nasıl yaşadı ve ne zaman öldü? Bala Hatun Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan tarihi dizi Kuruluş Osman'da oldukça dikkat çekiyor. İzleyiciler tarihte Bala Hatun'un nasıl ve ne zaman öldüğünü merak ediyor. Peki, Bala Hatun ne zaman ölmüştür? Bala Hatun'un ölümü nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:59:00 -
Tarihte Bala Hatun ne zaman ve nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisindeki Bala Hatun karakterinin hayatı dikkat çekmektedir. Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilindiği gibi Bala Hatun aynı zamanda Osmanlı Devletinin ilk veziri Aleaddin Paşa'nın annesidir.

Bala Hatun ne zaman ve nasıl öldü?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

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Tarih

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