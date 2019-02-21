Tarihin En Korkunç Deneyleri adlı kitap raflarda

Tarihi Olaylar Ekibi’nden Tarihin En Korkunç Deneyleri kitabı raflardaki yerini aldı.

Tarihi Olaylar Ekibi’nin Araştırma - Tarih alanında hazırladığı Tarihin En Korkunç Deneyleri adlı kitap Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İnsanlık tarihini geliştirmek için sadece iyi şeyler denenmedi. İdealize edilmiş dünyanın peşinde ve onun yararına yürütülen çalışmalar, pozitif bilimleri ve bilim insanlarını onurlandırırken; her keşif, icat ya da gelişme, insanlığı “kurtarılacaklar” ve “yok edilecekler” olarak ikiye ayıran kötülerin elinde silaha dönüştü. Bu kitapta da, bir fili öldüreninden çocukların hayatını karartanına, intihara sebep olanından insanların içindeki faşisti ortaya çıkaranına kadar bir dizi deney ve bu deneylerin bilim insanı olan yürütücüleri var.