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Gündem Tarihi zirve öncesi Erdoğan resti çekti!
Gündem

Tarihi zirve öncesi Erdoğan resti çekti!

Yeniakit Publisher
2023-07-07 16:29:00 -
Tarihi zirve öncesi Erdoğan resti çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

NATO'ya katılmak için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç için konuşan Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi çok net açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ey şanlı asker diyerek milletimizin dualarından esksik etmediği kahraman ordumuzun her bir neferine saygılarımı sunuyorum.
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Eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Mezunlarımız arasında 19 ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor.

Mezun olan her bir evladımız bağımsızlığımız uğrunda gerektiğinde şahadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız başarılarıyla göz dolduruyor.

Ödediğimiz ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz.

Kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak geçmişte kalmaktan kurtulamayız. MSÜ'nün faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha geliştirilmesinde fayda görüyoruz.

2016 yılında başlayan dönüşümün hızlandırılmasında yarar vardır. Üniversitemizin bu güne gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.

"BU UNVANI HAK EDEN TEK MİLLETİZ"

Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek ülkeyiz.

Bu kahramanlar ocağı, milletimizin göz bebeğidir. Tarih boyunca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barışın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir.TSK hem dünyanın en güçlü hem de güvenilir orduları arasında yer alıyor. Nerede görev aldıysak alnımızın akıyla üstesinden geldik. Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Kimsenin namusuna el uzatmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik.

VİLNİUS TOPLANTISI ÖNCESİ ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

Türkiye'nin NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az ülke yapmıştır. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Terörle mücadelede tavrını koymayanlara da tepkimizi koymaktan çekinmedik.

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır.

Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Teröristlerle mücadele etmeyenler ittfakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir...

Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz.

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