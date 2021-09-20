Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri halkasına Gemlik Ana Kucağını da ekledi. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla 4-6 yaş grubu miniklere eğitim vermek için projelendirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısı 16’ya çıkarken, 2021 – 2022 eğitim öğretim sezonunda yaklaşık 1200 öğrenci eğitim hayatına Büyükşehirle başladı. Çocukların aile sıcaklığında eğitim alabileceği şekilde tasarlanan tarihi yalıda 6 eğitim sınıfı, 2 etkinlik sınıfı ve 2 yemekhane bulunuyor. Sabah ve öğlen ikili eğitimin verileceği merkezde, kahvaltı, öğle yemeği ve tüm eğitim malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Gemlik Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay’ın da katıldığı törenle eğitime açıldı.

Hedef 50 Ana Kucağı

Yeni eğitim öğretim döneminin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı, ulaşım gibi yatırımlar kadar eğitim yatırımlarına da büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin geleceği olan yeni neslin sanatla, kültürle, sporla yoğrulmasını istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlerimize yönelik millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri oluştururken, özellikle de okul öncesi eğitimle alakalı bu imkana ulaşamayanlara yönelik başlattığımız Ana Kucağı projemizde bugün 16’ncı merkezi açıyoruz. Dönem sonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ana Kucaklarımızda milli eğitim müfredatına ilave olarak Şehrim Bursa ve Değerler eğitimi veriliyoruz. Çünkü çocuklarımızın Bursa’nın değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz” dedi.

Diyetisyenlik ve BADEM

Tarihi yalıda Ana Kucağı’nın yanında ücretsiz diyetisyenlik hizmeti ve Aile Danışma Merkezi (BADEM) olarak da hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, BUSMEK marifetiyle verilecek diyetisyenlik hizmetinin uygun yaşam biçimi ve doğru gıda seçimi noktasında ilçe halkına destek olacağını hatırlattı. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile bütünlüğünün korunması noktasında BADEM’in de büyük rol oynayacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Aileyi güçlü kılmak, ilçeyi güçlü kılmaktır. Şehri güçlü kılmaktır. Dolayısıyla ülkeyi güçlü kılmaktır. Toplum güçlü ailelerle güçlenir. Bu nedenle geleceğimiz olan yavrularımızı geleceğe en iye şekilde hazırlayacağımız bu binada aynı zamanda aile yapısının da güçlendirilmesi için gerekli destekleri vereceğiz. Ana Kucağımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Bursa’da 37 binden fazla öğretmen ve 600 binden fazla öğrenciyle başlayan eğitim yılımızın başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.





Bursa Milletvekili Zafer Işık da hem Gemlikli Bekçi ailesine ait tarihi yalının restore edilmesi hem de bu yapının çocukların eğitimine tahsis edilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, Gemlik Ana kucağı Eğitim Merkezi’ni gezerek, eğitim hayatına ‘merhaba’ diyen çocuklarla sohbet etti.