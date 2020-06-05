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Aktüel

Tarihi Ulu Cami’de sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de ikinci defa sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:25:33 -
Tarihi Ulu Cami’de sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de ikinci defa sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, geçtiğimiz hafta cuma günü tekrar ibadete açıldı. Geçen haftanın ardından bugün de camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak cuma namazlarını kıldı. Tarihi Ulu Cami’ye gelen vatandaşlar işaretlenen yerlere seccadelerini sererek cemaatle namaz kılmanın heyecanını yaşarken, cami ve alanların girişlerinde bekleyen görevliler, seccadesi olmayan ve maskesiz gelen kişileri camiye almadı.



65 yaş üstü vatandaşların girişlerine izin verilmedi


Tarihi Ulu Cam’inin girişinde bulunan güvenlik görevleri, kimlik kontrolü yaparak 65 yaş üstü vatandaşları tespit etmeye çalıştı. Tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlar namaz kılınacak alanlara alınmayıp geri gönderildi. Cami içerisine alınamayan 65 yaş üstü vatandaşların üzülerek ayrıldığı görülürken, bazıları ise kimliklerinin yanında olmadığını belirterek içeri girmek istedi. Polis ekipleri maskesiz, seccadesiz ve kimliği olmayan 65 yaş üstü vatandaşların sağlık açısından kendileri için tehlike oluşturması ve genelge kapsamında içeriye girmelerine izin vermedi.


Cami imamının hutbesi ile başlanan namaz kılındıktan sonra vatandaşlar camiden kontrollü bir şekilde ayrıldı.

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