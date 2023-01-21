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Gündem Tarihi sevdiren adamı dualarla ve rahmetle anıyoruz
Gündem

Tarihi sevdiren adamı dualarla ve rahmetle anıyoruz

Gazetemiz yazarlarından Türk tarihçiliğinin yüz akı ‘Yavuz Bahadıroğlu’ mahlaslı Niyazi Birinci’yi, Hakk’a irtihalinin ikinci yılında dualarla ve rahmetle yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 10:23:00 -
Tarihi sevdiren adamı dualarla ve rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Gazetemiz yazarlarından ve Türk tarihçiliğinin yüz akı Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’yi, Hakk’a irtihalinin ikinci yılında dualarla anıyoruz. Sırât-ı müstakîm üzerine yaşayıp, bu yolda can veren, bir nesle tarih şuurunu aşılayan, kaleminde herhangi bir sapma olmayan gazetemiz akit’in yazarlarından ve Türk tarihçiliğinin yüz akı Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’yi, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla anıyoruz. “Sert ama mert olduğu için akit’te yazıyorum” sözleriyle akit’in duruşuna olan hayranlığını dile getiren ve uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’nin Hakk’a irtihalinin üzerinden iki yıl geçti.

Ömrünü yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getirmeye adayan Bahadıroğlu, tekdüze bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir üslup ile tarihi sevdirmiş ve günümüze taşımıştır.

Kaleme aldığı eserlerinde bir millete dayatılmaya çalışılan tarihin karanlıkta kalmış gerçek yönlerini ortaya koyan Bahadıroğlu, ilk romanı ‘Sunguroğlu’ ve ardından kaleme aldığı ‘Buhara Yanıyor’ ile “Türk milletine tarihi sevdiren adam” olarak gönüllere taht kurdu. Osmanlı mirasını anlamamız konusunda yaptığı çalışmalarla, mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan tarihçi ve düşünce adamı Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021’de ruhunu Rahman’a teslim etti. Bahadıroğlu, Eyüp Sultan Camii haziresinde medfun bulunuyor.

Her zaman hedefteydi

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu vefatının ardından da azgın azınlığın operasyonel medyasının hedefi olmuştu. Sürekli olarak kutuplaşmaktan bahseden fondaş medya, Bahadıroğlu’nun vefat haberini manşetlerinden, “Atatürk Düşmanı Yazar Öldü” diyerek duyurmuştu. Her dönem laikçi yobazların hedefinde olan Bahadıroğlu’nun kitapları da defalarca yasaklandı.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

ALLAH RAHMET EYLESİN BİR GERÇEK OSMANLI GİBİ YAŞADI MEKANI CENNET OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN,,, NESİLLER TÜKENİYOR,,MAALESEF,,

islam kartalı

kamalist kafirlerin hedefiydi doğru tarihi yazanda fıttırıyordu kamalist selanik dönmesi .ler
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